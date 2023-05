Renault Trucks lance la "Decarbonisation Academy"

Avec « Decarbonisation Academy », Renault Trucks propose gratuitement aux professionnels du transport un outil pédagogique pour appréhender la transition énergétique du parc poids lourd. La plateforme donne accès à un catalogue de formations composé de vidéos pédagogiques, d'avis d'experts internes et externes au groupe, de partages d'expérience de transporteurs et de carrossiers. Chaque cours, décliné en modules, est conçu pour être réalisé en moins de trente minutes. La « Decarbonisation Academy » propose déjà quatre cours :

Une introduction à la décarbonation, qui donne une vue d'ensemble de la décarbonisation du transport routier de marchandise et qui propose notamment une comparaison des énergies alternatives au Diesel Un cours dédié aux camions électriques, qui apporte des éclairages sur leur fonctionnement, leur impact positif sur les conditions de travail et la qualité de vie. Ce cours aborde également la mise en place de Zones à Faibles Emissions Un cours spécifiquement consacré aux batteries lithium-ion, qui répond notamment aux interrogations relatives à leur autonomie, leur durée de vie ou encore aux minéraux utilisés et au recyclage Des exemples concrets d’entreprises qui se sont engagées sur la voie de la décarbonation du transport, les défis auxquels elles ont été confrontées, la manière dont elles les ont surmontés et les avantages qu’elles en retirent.

Après avoir créé son profil, l'apprenant peut suivre les cours à son gré et peut tester ses connaissances en répondant à un quiz en fin de formation et se voit délivrer un certificat. La plateforme offre la possibilité de se former à la fois sur tablette ou smartphone, en français comme en anglais, et sera bientôt enrichie de nouveaux contenus.