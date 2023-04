Renault Trucks marque sa présence au SELFI

A l’occasion de la 3e édition du SELFI (Salon Exclusif Logistique Froid Innovation) qui se tiendra les 12 au 13 avril prochain à Rungis (94), Renault Trucks exposera sa gamme de véhicules urbains 100 % électriques conçue pour apporter des solutions de transports efficaces et décarbonées notamment dans les ZFE.

L’explosion des livraisons du dernier kilomètre, et la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) réclament des solutions de transports efficaces et décarbonées. Pour accompagner ses clients opérant en ville dans cette mutation, Renault Trucks s’est engagé dans une électrification progressive de ses gammes et propose tout un panel de solutions clé en main.

Le salon SELFI sera l’occasion idéal pour le constructeur PL français d’y exposer une gamme de véhicules électriques large, allant du vélo-cargo de 650 kg au camion de 44 tonnes de poids total en charge (PTAC) en passant par les véhicules de gammes intermédiaires (Renault Trucks E-Tech D et E-Tech D Wide Electrique). Conscient que l’électrification du transport sera progressive, le constructeur propose également des véhicules utilisant des énergies alternatives pour réduire leur impact sur l’environnement tels que le B100, un biocarburant produit à partir d’huile végétale comme le colza, le gaz naturel et le biogaz.