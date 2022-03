Renault Trucks poursuit sa stratégie électrique

Renault Trucks accélère sa stratégie en matière de mobilité électrique avec des ambitions affichées à la hausse, et entend ainsi réaliser 50 % de ses volumes en électrique en 2030. En 2040, 100 % des véhicules commercialisés seront neutres en carbone. Pour aller plus loin, le constructeur lance son offre E-Tech, dédiée à l'accompagnement à 360° des transporteurs dans leur transition. E-Tech s'articule en quatre temps :

Renault Trucks accompagne le client dans la définition de son projet et de ses besoins. Une deuxième phase de diagnostic intègre des outils de simulation et d'analyse. Le constructeur rend ensuite ses recommandations. Renault Trucks et son client coconstruisent le projet de décarbonation (contrats d'entretien, infrastructure de recharge, etc.), avec un test en conditions réelles d'exploitation d'un camion électrique. Enfin, le constructeur installe l'infrastructure de charge sur les sites du client, forme les conducteurs et le gestionnaire du parc, et accompagne le client dans le suivi opérationnel de sa flotte.

Renault Trucks T et C entre dans la gamme E-Tech

En outre, le constructeur enrichit sa gamme 100 % électrique et annonce pour 2023 la commercialisation de deux nouveaux modèles de 44 tonnes : le T E-Tech destiné au transport régional et le C E-Tech pour les métiers de la construction. Ces nouveaux modèles seront dotés de deux ou trois moteurs électriques qui développeront une puissance combinée allant jusqu'à 490 kW, ainsi que d'une boîte de vitesses Optidriver. De plus, les Renault Trucks T et C E-Tech disposeront de deux à six packs de batteries lithium-ion offrant une puissance de 180 à 540 kWh. Les batteries des véhicules pourront être totalement rechargées en 9,5 heures par courant alternatif (AC) jusqu’à 43 kW, ou en 2,5 heures par courant continu (DC) jusqu’à 250 kW.

Ces camions pourront parcourir jusqu’à 300 km en une seule charge et jusqu’à 500 km avec une recharge rapide intermédiaire (250 kW) d’une heure. Ils seront équipés de trois types de prises de mouvement (PTO), électrique, électromécanique ou sur la boîte de vitesses. Fabriqués dans l'usine de Bourg-en-Bresse, leur commercialisation commencera au premier trimestre 2023.