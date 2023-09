Renault Trucks présente le T Red pour incarner son engagement dans l’économie circulaire

Il se pourrait bien qu’il vous dise déjà quelque chose. De fait, le camion T Red officiellement présenté début septembre par Renault Trucks avait déjà montré sa carrosserie grise et rouge en amont du Grand-Prix Camions du Castellet, qui avait lieu fin mai dernier. Le constructeur français ne fait pourtant pas mention de cette apparition à la manche inaugurale du Championnat de France Camions FFSA 2023 dans son communiqué de presse. Contacté, Renault Trucks nous confirme cependant qu’un « prototype de T Red a bien été testé en avant-première » au Castellet.

C’est donc comme une inédite troisième série spéciale occasion qu’est annoncé ce nouveau camion. Souhaitant lutter contre l’obsolescence de ses camions – conçus, sur le papier, pour rouler plus d’un million de kilomètres –, Renault Trucks veut prolonger la vie de ses véhicules afin qu’ils soient exploités de manière optimale pendant une bien plus longue durée.

Des tracteurs d'occasion T 480 reconditionnés

Se voulant attractif, durable, performant et immédiatement accessible, ce T Red se base en général sur un tracteur d’occasion Renault T 480 dont le moteur de presque 13 litres développe 520 chevaux. À l’extérieur comme dans l’habitacle, cette nouvelle série rappelle le code couleur de la marque avec un volant et des sièges surpiqués de rouge. Une plaque arborant le nom, les motifs et les couleurs du T Red est même apposée au-dessus de la couchette afin d’être vue depuis l’extérieur. Toutes ces modifications sont réalisées par les équipes du centre d’adaptation des camions de la gamme haute du constructeur, situé au sein même du site industriel de Renault Trucks à Bourg-en-Bresse (Ain).

Au-delà du fait de reconditionner un tracteur d’occasion, le T Red veut favoriser l’utilisation de pièces de réemploi et d’organes remanufacturés en usine. Afin de limiter les émissions de CO2, la marque française a mis à jour les logiciels moteurs et boîte de vitesse. Même chose au niveau de la sécurité embarquée. Disponible dès à présent dans tout le réseau européen labélisé Used Trucks by Renault trucks, le T Red est garanti jusqu’à 240 000 kilomètres ou 24 mois.