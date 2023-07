Renault Trucks propose le reconditionnement de ses camions à tous ses clients

Avec son programme Restart de reconditionnement, Renault Trucks vise à offrir une nouvelle vie aux camions. Grâce à ce programme, la marque a déjà reconditionné 600 camions, leur permettant d'atteindre et même de dépasser le million de kilomètres parcourus. L'objectif de Renault Trucks est de doubler la durée d'exploitation des camions, passant de 3 à 6 ans.

Alors que le programme lancé en 2020 était initialement réservé aux clients grand compte, le constructeur souhaite désormais le rendre accessible à l'ensemble de son réseau de distribution. « Dans un marché du véhicule neuf qui reste en pénurie, l’offre Restart représente une alternative à l’acquisition d’un tel camion », explique Renault Trucks. Pour la marque il s’agit aussi d’une solution durable qui permet de réduire l’utilisation des ressources naturelles et l’impact environnemental des camions.

L'offre Restart de Renault Trucks est spécifiquement destinée aux Tracteurs Step C/D de Renault Trucks, produits à partir de 2018, avec un kilométrage compris entre 400 000 et 550 000 km. Dans le cadre de ce programme, les pièces d'usure dépassant les 40 % sont remplacées par des pièces provenant de l'économie circulaire. En plus du remplacement des pièces, le reconditionnement comprend la rénovation de l'espace cabine du conducteur. De plus, une mise à jour des logiciels moteurs et boîte de vitesses est effectuée, ce qui permet une réduction de la consommation de carburant de 3 à 5 %.

Outre ces aspects écologiques, l’exploitation d’un camion d’occasion reconditionné présente également un avantage financier avec un coût inférieur sur le long terme de l’ordre de 20 % à celui d’un achat neuf.