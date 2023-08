Renault Trucks recrute 300 nouveaux collaborateurs pour ses ateliers

Organisée à Lyon du 14 au 16 septembre prochain à Lyon, les "WorldSkills", la compétition nationale des métiers pour laquelle Renault Trucks est partenaire est une bonne occasion pour le constructeur PL de communiquer sur sa recherche en 2023 de près de 300 technicien(ne)s et mécanicien(ne)s pour travailler sur les véhicules de demain avec des perspectives de développement.

En effet, le réseau du constructeur, composé de 310 points de service dans toute la France, recherche 300 nouveaux collaborateurs pour ses garages. Mécaniciennes, mécaniciens poids-lourds ou véhicules utilitaires, carrossières, carrossiers, électriciennes, électriciens, chef(fe)s d’équipe autant de métiers à pourvoir pour les passionnés de mécaniques car la technicité d’un camion est bien supérieure à celle d’une voiture comme pour ceux qui ont envie de découvrir les véhicules électriques et travailler à leur entretien et leur réparation. Chaque nouvelle recrue est accompagnée au sein du réseau, par des experts dans l’apprentissage du métier et bénéficie d’un outillage de professionnel, de la documentation et des méthodes à disposition et d’un environnement de travail sécurisé.

Un partenariat historique avec plusieurs écoles

Renault Trucks collabore avec un réseau de 28 écoles partenaires en France métropolitaine et DROM-COM. Cette collaboration se concrétise par des échanges réguliers entre le constructeur et le corps enseignant. Ce dernier est invité 2 fois par an pour une formation gratuite, ce qui représente entre 20 et 30 enseignants formés annuellement et chaque école reçoit une valise diagnostic et des organes de véhicules donnés gratuitement par Renault Trucks pour la formation des élèves. Ce partenariat porte aussi sur les problématiques de visibilité et d’attractivité du secteur, et là encore, écoles et constructeurs travaillent ensemble sur différents projets pour améliorer cette image.

Côté réseau de distribution, Renault Trucks accompagne les apprentis CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) « mécanicien spécialisé véhicules utilitaires et industriels » qui travaillent au sein du réseau, sur des modules constructeurs.