Renault Trucks renforce sa gamme électrifiée avec le fourgon moyen Trafic E-Tech

Le constructeur français Renault Trucks (propriété du groupe suédois AB Volvo) poursuit l'électrification de son catalogue. Une stratégie qui concerne aussi bien les camions, comme les gammes C, T, D/D Wide, que les véhicules utilitaires légers (VUL). Un an et demi après l'arrivée du fourgon moyen Trafic dans sa gamme, Renault Trucks annonce à présent la commercialisation de sa variante 100 % électrique, dénommée Trafic E-Tech.

Proposé en différentes carrosseries (fourgon, double cabine, plancher-cabine), deux empattements et deux hauteurs, le Renault Trucks Trafic E-Tech embarque sous son capot un moteur 100 % électrique développant 90 kW (120 ch) et 245 Nm de couple ainsi qu'une batterie lithium-ion de 52 kWh lui permettant de parcourir jusqu'à 297 kilomètres (cycle mixte WLTP) entre deux charges complètes.

En matière de recharge, le véhicule dispose d'un chargeur embarqué 22 kW. Ce qui permet à Renault d'affirmer qu'il peut être « rechargé de 15 à 80 % en 60 minutes avec une charge rapide (DC) ».

Financement, recharge, entretien : Renault Trucks lance une offre packagée

Le constructeur souligne par ailleurs que la batterie de traction de ce fourgon moyen électrique est couverte par une garantie de 8 ans tandis que le véhicule bénéficie d'une protection de 2 ans, pièces et main d'œuvre et dépannage 24/7.

Afin d'assurer dans de bonnes condition la transition énergétique des entreprises ou des artisans et TPE/PME qui vont faire entrer le Renault Trucks Trafic E-Tech dans leurs flottes, le constructeur « propose un accompagnement personnalisé comprenant une étude préalable des besoins et des usages, des conseils relatifs aux solutions de recharge, des solutions de financement adaptées, et un accompagnement dans la gestion des aides gouvernementales ».

Mieux, la marque a prévue une offre packagée qui comprend le coût du véhicule, son contrat d'entretien Start & Drive, son assurance et le financement. Toutefois, ni les tarifs de cette solution ni ceux du fourgon nu n'ont encore été dévoilés.