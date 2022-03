Renault Trucks travaille à sa transformation

En 2021, Renault Trucks a enregistré une hausse de 25,2% de ses facturations totales qui s’élèvent à 51 460 véhicules, et a également enregistré une hausse de 44% de ses prises de commandes. En France, le constructeur a connu la plus forte progression du marché des véhicules de plus de 6 tonnes avec 13 502 immatriculations, portant sa part de marché à 29,8 %. Sur le segment des véhicules de 6-16 tonnes, Renault Trucks enregistre une hausse de 35,9 %, avec 1 800 véhicules immatriculés. Le constructeur progresse à la fois sur le segment des porteurs (+ 0,8 point) et celui des tracteurs (+ 1,7 point). L'an dernier, les énergies alternatives (comme les motorisations au B100) ont représenté 14% des volumes de vente des véhicules de plus de 6 tonnes. Sur ce segment, Renault Trucks entend s'imposer comme leader français du camion électrique avec une part de marché de 41,9%. Renault Trucks reste numéro un sur le segment des bennes à ordures ménagères avec 71,1 % de part de marché. Concernant le marché des véhicules utilitaires le constructeur est en léger recul de 0,3 points mais parvient à établir sa part de marché à 7,1 % avec 7 783 véhicules immatriculés.

En après-vente, le chiffre d’affaires de l’activité pièces de rechange de Renault Trucks enregistre une hausse de plus de 8,9 %. Par ailleurs, dans le domaine des véhicules d’occasion, la marque détient 33,4% de PDM (6 tonnes), mais accuse des volumes en retrait pour cause de pénurie. Au total, Renault Trucks France a livré 250 camions issus de la Used Trucks Factory de Bourg-en-Bresse en 2021 (Renault Trucks P-Road, X-Road et T01 Racing).

Le leader de la mobilité électrique

Depuis plusieurs années, Renault Trucks propose une offre de camions électriques qui s'enrichit. En 2021, 249 camions électriques ont été livrés et 613 ont été commandés. Dans un marché européen aux volumes qui frôle les 450 immatriculations, la part du constructeur s’établit à 19,4 %. Renault Trucks, conscient de son rôle dans la décarbonation, accélère sa stratégie avec des ambitions telles que « 50 % de ses volumes de vente en 2030 seront constitués de véhicules électriques et 100 % des véhicules qu’il commercialisera seront neutres en carbone en 2040 », précise Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France. En parlant d'avenir, ce dernier estime que dans les prochaines années, les constructeurs vendront moins de camions en raison des transformations qui bousculent le secteur. La consommation devrait évoluer, ainsi que la logistique en intégrant plus de multimodal. Enfin, la rentabilité de la marque se fera par l'après-vente selon Christophe Martin. C'est pourquoi, le réseau est accompagné dans une stratégie d'enrichissement de ses services, via des partenariats et des investissements regroupés dans un plan sur 5 ans afin d'affirmer le leadership de la marque. Réseau qui, au fur et à mesure, arbore le label E-Tech pour afficher ses compétences en matière électrique.

Pour 2022, Renault Trucks souhaite être la référence sur l'électrique, avec 50% de part de marché. Pour ce qui est du reste, entre la crise sanitaire qui s'éternise et le conflit russo-ukrainien, le directeur général préfère ne pas s'engager sur des prévisions plus qu'incertaines.