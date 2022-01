Renault Trucks va embaucher 100 nouveaux salariés à Blainville-sur-Orne

Bonne nouvelle, le niveau d’activité soutenu de l’usine de Blainville-sur-Orne (Calvados), et ses perspectives de développement favorables, notamment en matière de mobilité électrique, conduisent Renault Trucks à investir dans des emplois industriels durables. Le site va augmenter sa capacité de production annuelle, pour se caler sur la cible de plusieurs milliers d’unités, et étoffer ses équipes en conséquence, via un plan de recrutement de 100 salariés en 2022.

Ces embauches seront réalisées en CDI et affectées aux activités de production de camions de moyen tonnage, diesel ou électriques. Depuis 2020, le site de Blainville-sur-Orne est la première usine européenne du groupe à fabriquer des camions électriques de série. Ces 100 nouveaux embauchés rejoindront les 1 546 salariés en CDI que compte déjà le site de production normand.