Renault Trucks veut vendre une pièce sur trois reconditionnée

Renault Trucks mise sur la rénovation de pièces détachées, qui représente actuellement 17 % du chiffre d'affaires du constructeur dans la vente de pièces. Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation du transport, le constructeur souhaite accélérer son développement sur ce segment de produits afin d'atteindre un taux de 30 % de ventes d'ici à 2030. Entre 2018 et 2025, Renault Trucks prévoit une croissance de 60 % des ventes de pièces reconditionnées pour répondre à une demande croissante de la part de ses clients transporteurs.

Une qualité équivalente à celle des pièces neuves, mais à un prix deux fois moins élevé

Renault Trucks garantit que chaque élément des pièces reconditionnées est remis à neuf selon un processus industriel rigoureux. De plus, ces pièces sont proposées à un coût de 30 à 50 % inférieur à celui des pièces neuves. Tout au long du processus de rénovation, les pièces qui ne sont plus conformes aux normes techniques actuelles sont remplacées par des composants neufs d'origine. Chaque organe reconditionné est soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'il répond aux mêmes critères de qualité que son équivalent neuf, et est accompagné d'une garantie de 2 ans. Cette gamme de pièces reconditionnées couvre également des systèmes tels que les freins, les embrayages, les circuits électriques et électroniques, ainsi que les systèmes de direction et de suspension.

2 000 références en stock

Renault Trucks dispose d'un stock d'environ 2 000 références de pièces reconditionnées. Parmi celles-ci, les moteurs et les boîtes de vitesses sont remanufacturés en France, à Limoges. Pour soutenir cette activité, Renault Trucks a investi 1,7 million d'euros dans ce site industriel, qui produit chaque année environ 22 000 produits remanufacturés. À l'échelle mondiale, l'activité « Reman » représente plus de 800 salariés répartis dans 7 usines.