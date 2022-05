Renault Trucks vise les 10% d’économie sur les modèles D, D Wide et C

Le constructeur PL français annonce l’évolution de son offre en 2023 avec les modèles D, D Wide et C dédiés à la distribution et la construction légère et dont le constructeur à améliorer l’efficacité énergétique.

Dans leur millésime 2023, les Renault Trucks D Wide et C 2,3 m reçoivent la nouvelle motorisation DE11. Un moteur qui intègre la technologie brevetée Wave Piston (piston à vagues) qui, en redirigeant les flammes à l’intérieur du bol de combustion, permet une meilleure utilisation de l’oxygène disponible et donc une meilleure combustion. De nouveaux injecteurs à la précision améliorée équipent également ce moteur.

Pour un meilleur rendement, le constructeur PL a également travaillé à la réduction des pertes par frottement : les bielles, pistons et vilebrequin ont été repensés et la gestion des gaz de carter a été optimisée. Un nouveau turbocompresseur haute performance à roulement à billes, au temps de réponse amélioré et une pompe à huile à débit variable associée à une huile à faible viscosité, ont également été développés. Renault Trucks a aussi fait le choix d’un système de post-traitement optimisé et d’un nouveau calculateur moteur.

Les Renault Trucks D Wide et C 2,3 m sont par ailleurs dotés d’une boîte de vitesses robotisée Optidriver améliorée. En option, le mode Eco permet une réduction supplémentaire de la consommation de carburant. Enfin, 5 % de gains de consommation supplémentaires pourront être observés avec le Pack Fuel Eco+, incluant un déflecteur de toit, des déflecteurs latéraux, un compresseur d’air piloté et l’arrêt automatique du moteur après trois minutes. Le cumul de toutes ces technologies permet une économie de carburant de 10 % par rapport à la génération précédente des Renault Trucks D Wide et C 2,3 m.