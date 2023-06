Renault va domicilier sa filiale Horse en Espagne

À l’heure où la réindustrialisation de la France est remise au premier plan médiatique par le gouvernement, et ses opposants d’ailleurs, une décision de Renault pourrait bientôt susciter une polémique. En effet, s’il ne s’agit pas d’une usine et s’il ne faut pas perdre de vue les efforts significatifs de Renault pour renforcer ses activités en France, le groupe devrait prochainement annoncer la domiciliation de sa filiale Horse, qui doit embarquer Geely et Aramco, en Espagne, à Madrid.

Horse, ce seront 17 usines et quelque 20 000 emplois répartis dans le monde

L’enjeu est considérable car Horse sera focalisée sur la poursuite des activités thermiques, comprenant les hybrides naturellement, ce qui englobera 17 usines du groupe et plusieurs centres technologiques. De quoi aimanter beaucoup de partenaires et les investissements afférents. Surtout que si les véhicules neufs thermiques seront interdits à la vente en Europe en 2035, il n’en sera rien sur de très nombreux autres marchés.

Horse et la piste roumaine

La presse espagnole a récemment évoqué que cette décision de localiser Horse dans la capitale madrilène était remise en question par la direction de Renault. En cause, une opposition jugée trop « molle » du gouvernement espagnol à la norme européenne Euro 7. Une position qui peut d’ailleurs s’expliquer par le fait que l’Espagne espère tirer profit de sa forte empreinte industrielle pour les véhicules thermiques tout en se donnant l’opportunité de devenir un hub majeur pour la fabrication de véhicules électriques, sans oublier le volet des sites de production de batteries. Dès lors, les dirigeants de Renault auraient envisagé la piste roumaine pour la localisation de Horse.

Turbulences politiques en Espagne

Selon plusieurs sources internes de Renault, il n’en est rien et cette hypothèse est fanfaronne dans la mesure où il n’en a jamais été question. Il se peut aussi que certains dirigeants espagnols lancent des rumeurs pour tenter d’accélérer l’officialisation de la domiciliation de Horse en Espagne, l’enjeu étant considérable rappelons-le. Surtout que le pays rentre dans une nouvelle phase de turbulences politiques, le PSOE s’étant effondré aux dernières élections contraignant le chef du gouvernement Pedro Sanchez à modifier le calendrier électoral à venir.