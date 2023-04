Renault va ouvrir les pré-commandes des R5 et R4 via l'application reno

La marque au losange avait déjà dévoilé son avatar lors du Mondial de Paris 2022. Dédié à ses futurs véhicules électriques, reno est disponible par le biais d’une application, accessible en France depuis le 17 mars, et prochainement en Allemagne, Espagne et Italie.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ne sont pas les seuls à avoir leur mascotte. Renault vient de lancer officiellement son avatar baptisé « reno », initialement découvert par le public lors du Mondial de Paris 2022. Sorte de co-pilote embarqué, le visuel à la forme d’un losange, doté de bras et d’un visage, sera embarqué à bord des futurs véhicules électriques de Renault à partir de 2024, tels que les Renault 5 et Renault 4 électriques (lancements prévus en 2024 et 2025).

En attendant cette date, l’avatar est d’ores et déjà accessible en France via une application téléchargeable gratuitement sur smartphone depuis le 17 mars dernier. D’ici à l’été, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie pourront également profiter de cette nouvelle application. Celle-ci donne accès à des contenus ludiques et interactifs autour des futurs modèles emblématiques Renault 5 et Renault 4, ainsi qu’à leur newsletter pour suivre leur actualité. Les clients pourront également bénéficier d’un accès privilégié à un nouveau système de pré-commande des futures icônes R5 et R4.

« Avec cet avatar humanisé embarqué dans nos futures voitures, nous voulons changer la relation avec les machines et renforcer le lien avec la marque. C’est une première dans l’automobile », s'enthousiasme Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque Renault. Notons que la connexion au profil avec un compte My Renault est nécessaire pour interagir avec l’avatar reno et accéder à certains paramètres tels que l’ajout des contenus dans ses favoris.