Renault Valladolid célèbre la production de son 50 000ème moteur hybride sous Horse, la nouvelle filiale dédiée aux voitures thermiques

Huit mois après le début de la production d’un nouveau moteur hybride, l’usine de Valladolid fête un anniversaire, la 50 000ème unité produite. Et elle le fait de manière symbolique en battant pavillon Horse, la coentreprise entre Renault et Geely opérationnelle depuis le premier juillet 2023 pour continuer à servir le marché des voitures thermiques dans le monde.

A lire aussi : Renault et Geely mettent sept milliards d’euros sur la table pour leur coentreprise Horse

Patrice Haettel et Jean-Dominique Senard sur l'avenir des moteurs thermiques et hybrides

« En 2040, les moteurs à combustion interne et hybrides représenteront encore 50 % des ventes d’automobiles dans le monde », rappelle régulièrement Patrice Haettel, président de Horse. Tandis que Jean-Dominique Senard, président de Renault Group et de l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi, estime que les moteurs thermiques ont encore soixante-dix ans devant eux !

Le Renault Espace équipé du nouveau moteur hybride de Valladolid

Le moteur hybride assemblé par l’usine de Valladolid va notamment équiper le nouveau SUV Renault Espace qui est produit sur le site industriel voisin de Palencia, souvent aux premières loges dans les benchmarks internes de Renault. Le nouvel Espace doit notamment rouler à 80 % en électrique en zones urbaines.

Une nouvelle stratégie pour Renault : Horse, la filiale dédiée aux voitures thermiques

« La production de ce moteur hybride numéro 50 000 est la meilleure manière de débuter notre aventure avec Horse. Cela vient récompenser l’excellent travail de nos équipes et la perspective très stimulante de travailler au quotidien sur les solutions mécaniques les plus avancées pour offrir à nos clients des produits à basses émissions, respectueux de l’environnement, annonciateurs de la mobilité du futur », souligne Alberto de Los Ojos, directeur de l’usine.

Perspectives prometteuses pour l'usine de Valladolid sous l'entité Horse de Renault et Geely

Créée en 1965, l’usine de Valladolid cumule des activités mécaniques, plus de 900 000 moteurs produits en 2022 (K915, HR10, HR12, HR13), et de fonderie, plus de 10 000 tonnes d’aluminium en 2022. L’usine de Valladolid avait déjà fêté la production de son 34 millionième moteur en début d’année, à savoir un moteur hybride HR12, déjà destiné à l’usine de Palencia pour être monté sur un Renault Austral.

Depuis le premier juillet 2023, l'usine de Valladolid Motores est rattachée à la nouvelle entité Horse, basée en Espagne et codétenue par Renault et Geely en attendant l’arrivée du géant saoudien Aramco, notamment pour développer des carburants de synthèse. Spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs thermiques et hybrides l’usine de Valladolid s’inscrit dans le réseau industriel de Horse articulé autour de onze sites et neuf mille collaborateurs répartis dans sept pays (Espagne, Portugal, Roumanie, Turquie, Chili, Argentine et Brésil).