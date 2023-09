Renault Trucks fête 2,7 millions de km parcourus en électrique

Le constructeur PL français faisait état au début du mois de septembre d’un kilométrage total réalisé par les véhicules de la gamme intermédiaire électrique Renault Trucks E-Tech de 16, 19 et 26 tonnes de 2,7 millions de kilomètres parcourus. Une performance rapportée sur le territoire à un parc de 300 camions de plus de 6 tonnes déjà en circulation.

« Lors de l’introduction des véhicules électriques sur le marché, l’inquiétude des clients portait notamment sur l’autonomie des camions et sur leur capacité à assumer des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. Renault Trucks a su rassurer ses clients sur ce point, en anticipant leurs besoins » explique Régis Pierrelle, directeur des opérations chez Renault Trucks. D’autre part, le constructeur analyse la flotte en activité, tout comme l’organisation des tournées et les infrastructures dont disposent le client. Grâce à des simulations de réduction des émissions de carbone, d’autonomie, de topographie, de recharge, etc… il assure un véritable rôle de conseil.

Faire face à la demande

Précurseur avec des véhicules de série qui roulent depuis plus de 2 ans, Renault Trucks a optimisé ses services et capitalise sur son savoir-faire. Pour faire face à la demande de véhicules électriques qui va s’accélérer et pour lesquels ses clients peuvent encore avoir des craintes, le constructeur possède 2 atouts :

- Des sites de production localisés en France et bénéficiant d’un haut niveau de qualité,

- Un réseau de distribution, qui garantit au client une réactivité optimale en cas d’immobilisation et un taux de disponibilité de véhicule élevé. 100 % des réparateurs agréés présents sur le territoire, soit 173 établissements, ont été labellisés Renault Trucks E-Tech en 2022.