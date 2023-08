Rencontre avec Henri Paccalin, président de Daimler Truck France

« Nous produisons, livrons et vendons ! »

Décision Atelier : Comment évoluent les ventes de Daimler Truck France au cours du premier semestre ?

Henri Paccalin : Malgré le contexte économique, le marché de 2023 se révèle assez dynamique. Il devrait connaître une croissance de 7 % à 9 % par rapport à celui de 2022. Nous attendons avec impatience de voir comment les choses évolueront d'ici la fin de l'année. De notre côté, nous sommes satisfaits de nos ventes, particulièrement au cours du second trimestre. Nous parvenons à écouler tous les véhicules que l'usine nous livre. Nous produisons, livrons et vendons ! Nous récupérons des parts de marché. Nous occupons actuellement la quatrième position et avons pour ambition de reconquérir la troisième place.

DA : Les délais de livraison sont-ils en train de diminuer ?

HP : Oui, je peux vous le confirmer. Actuellement, ils ne dépassent pas les 6 mois. La durée dépend du modèle commandé.

DA : Bien que le début de l'année semble prometteur, il ressort toutefois, d'après l'OVI, que les commandes sont moins nombreuses qu'en 2022.

HP : L'année 2022 a engendré un grand nombre de commandes. Nous avons atteint un point de bascule. Nous ressentons un ralentissement, même si chez Daimler Truck France, notre carnet de commandes est bien rempli. Il semble que les clients prennent davantage de temps avant de signer les bons de commande. Le délai de réflexion s'allonge, notamment chez les petits clients. Ils sont plus attentifs aux prix en cette période d'inflation. Cependant, il est important de prendre en compte que les nouvelles normes européennes de 2024 concernant les équipements de sécurité auront un impact financier sur le coût des véhicules. Cette hausse des prix à venir devrait stimuler les ventes cette année et en début de 2024.

DA : Est-ce que la décarbonation est également un facteur contribuant à l'attentisme de vos clients ?

HP : Actuellement, 99 % du marché est constitué de véhicules thermiques. L'attention reste centrée sur les moteurs à combustion. La décarbonation et l'électrique ne sont pas encore des sujets très présents. Cela dit, chez Daimler Truck, nous soutenons cette transition vers la décarbonation. Nous sommes prêts. Cependant, nous manquons de visibilité de la part des autorités publiques qui assouplissent progressivement les réglementations. Nos clients sont moins sous pression et moins enclins à agir. De plus, les aides gouvernementales sont insuffisantes et difficiles à obtenir. L'acceptation de l'électrique varie d'un pays à l'autre en Europe, il n'y a pas d'harmonisation.

DA : Combien de camions électriques avez-vous actuellement sur les routes en France ?

HP : Nous disposons de véhicules porteurs avec une autonomie de 300 et 400 km. Les délais chez les carrossiers freinent leur diffusion. Nous parlons ici de véritables camions électriques, les eActros et eCanter. Il ne s'agit pas d'adaptations de camions thermiques. Nous sommes les seuls constructeurs à proposer cette technologie à ce jour. En 2024, nous introduirons le tracteur eActros 600 qui bénéficiera d'une autonomie de 600 km. L'eActros 300 sera également bientôt disponible en version tracteur.

Avec l'électrique de nombreuses questions demeurent en suspens. Il faut se jeter à l'eau !

DA : Est-ce que l'électrique va modifier la relation entre le distributeur et le client ?

HP : Avec l'électrique, nous entrons dans un nouvel écosystème qu'il faut apprendre au plus vite. Il est nécessaire de se familiariser avec les produits et l'environnement. Nous sortons d'une ère de 100 ans de diesel. L'électrique arrive avec une nouvelle prise de conscience, une nouvelle source d'énergie, de nouveaux produits, une nouvelle infrastructure, un nouveau calcul du TCO... Tout cela modifie la relation entre le transporteur et le distributeur. Ils doivent relever ensemble le défi de l'électromobilité, avec la participation du fournisseur d'énergie également. En France, nous recherchons un partenaire. Des négociations sont en cours. Le constructeur a bien évidemment un rôle majeur à jouer en communiquant et en formant son réseau. Nous avons mis en place des e-consultants qui accompagnent les distributeurs dans la vente de camions électriques. De nombreuses questions demeurent en suspens. Il faut se jeter à l'eau.

DA : Daimler Truck n'a pas opté pour le gaz ni le B100, mais pour le XTL, qui n'est pas éligible au Crit'Air 1. Est-ce suffisant pour répondre initialement au défi de la décarbonation ?

HP : Oui, si l'on considère également les progrès réalisés par les moteurs thermiques en termes de réduction de la consommation. Nos moteurs 13 litres les plus récents affichent une baisse de 4 %. Les optimisations des moteurs diesel ne s'arrêtent pas là. Il est également important de prendre en compte l'éco-conduite, qui permet de réduire la consommation de plus de 10 %. Chacun de nos distributeurs possède des experts chargés d'aider les clients à adopter les meilleures pratiques de conduite afin de minimiser la consommation. Nous considérons que nos évolutions technologiques dans le domaine du diesel font également partie de la feuille de route de la décarbonation.

DA : L'une de vos fortes actualités est le lancement de votre service de financement en interne. Celui-ci revêt-il une dimension stratégique ?

HP : Il s'agit en effet d'un sujet d'une grande importance. Depuis février, nous avons Daimler Truck Financial Services. L'objectif est de financer l'ensemble de nos camions de manière spécifique, en incluant la LLD et d'autres formules à venir, avec également une option d'assurance. Pour nous, le service ne se limite pas au financement seul. La connectivité fait également partie de l'offre proposée par notre réseau composé de 156 points de vente. Parmi notre parc de 40 000 camions, 11 000 sont connectés. Daimler Truck se définit également comme une entreprise de services sur mesure. Notre objectif est d'étendre nos services. Par exemple, en juin, 52 % des camions vendus étaient assortis d'un contrat de service.