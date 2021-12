Rendez-vous dès janvier 2022 pour la deuxième édition des Rencontres digitales de la franchise

La deuxième édition des Rencontres digitales de la franchise se déroulera donc du 19 au 21 janvier 2022. Avec de nombreux exposants et un niveau de satisfaction élevé, la première édition de mars 2021 aura donc un prolongement, alors qu’elle était initialement pensée pour faire face à la crise sanitaire et aux annulations parfois abruptes des événements physiques.

Le modèle ayant trouvé son public, du côté des enseignes comme des candidats à l’ouverture d’une franchise, il est donc naturellement reconduit par l’organisation, qui mise toujours sur une grande fluidité des échanges en ligne, un ciblage très précis entre offre et demande, et des coûts maîtrisés.

Après 120 exposants et 2 000 visiteurs en mars 2021, cette deuxième édition devrait monter en puissance, car 150 exposants sont d’ores et déjà inscrits et la plateforme digitale a été encore améliorée. Toujours attractive, la catégorie Automobile et mobilités promet de tenir une bonne place dans le dispositif.