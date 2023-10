Renovatio cherche un repreneur

Après une première levée de fonds réussie en juillet 2021 et un chiffre d’affaires triplé en 2022, une nouvelle levée de fonds était prévue en 2023. Celle-ci était nécessaire pour alimenter les besoins de croissance, continuer de développer le catalogue électronique et les activités e-commerce, et assurer le déploiement international, jusqu’à un objectif de rentabilité en 2025.

Cette levée de fonds n’a pas abouti plaçant l’entreprise dans une situation financière difficile.

Afin d’assurer et de continuer son activité, tout en constituant un dossier solide pour un éventuel repreneur ou investisseur, Renovatio a été placé, le 20 septembre dernier, sous la protection du redressement judiciaire. Ainsi Bakelit Service Recherche de pièces reste ouvert et tous les clients peuvent continuer à passer leurs commandes de pièces. Aussi, le site www.bakelit.fr reste également opérationnel pour toutes commandes.

Le spécialiste de la pièce pour voitures anciennes reste ouvert aux discussions avec des investisseurs potentiels ou des partenaires stratégiques qui pourraient contribuer à sa reprise et à sa croissance future pour tout ou partie de son activité. Rappelons que les atouts de l'entreprise ne manquent pas sur ce marché :

-Le marché est en croissance de 11% par an, d’une valeur annuelle de 16 milliards d’euros sur les 5 principaux marchés européens.

-Le site e-commerce bakelit.fr connait une notoriété de plus en plus forte dans le monde du véhicule classique, avec plus de 8 000 clients, professionnels comme particuliers, en France comme en Europe.

-Un service unique pour la recherche de pièces rares (B2B et B2C). Plus de 200 clients professionnels font régulièrement appel à ces experts.

-Une base de données unique, à travers la constitution d’un catalogue digital exhaustif de pièces pour les véhicules de plus de 20 ans : plus de 4 000 véhicules documentés et 2,5 millions de références identifiées.

- Un réseau de partenaires référencés, généralistes comme spécialistes, de plus de 170 fournisseurs.