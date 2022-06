Rent A Car poursuit le développement de son réseau d'agences

Leader sur le marché français de la location de la location de courte durée, Rent A Car annonce augmenter son parc de 10% portant sa flotte à 25 000 véhicules. Avec l’ambition d’être le leader de la location de proximité sur le marché BtoB, l’entreprise propose à ses clients un service clés en main et sur-mesure, comprenant maintenance, assurance et assistance. La flotte, louée pour une courte ou moyenne durée, peut être livrée et reprise sur site. Chaque véhicule (voiture, utilitaire, véhicules spéciaux adaptés au BTP) sont ensuite personnalisables.

Franchir le cap des 500 agences

Par ailleurs, l’entreprise poursuit sa stratégie vers une mobilité décarbonée. Aujourd’hui, elle propose une flotte équipée des dernières technologies à faibles émissions de CO2, hybrides, hybrides rechargeables, électriques ou encore GNL. Les préparateurs et mécaniciens sont déjà formés pour l’intervention et l’entretien de ces véhicules. Elle va ainsi investir 3 millions sur cinq ans dans le but d’électrifier sa flotte et ses agences. De plus, une centaine d’agences sera dotée de bornes de recharge pour VE d’ici fin 2022. Enfin, Rent A Car, qui compte à ce jour 488 points de vente (succursales ou franchises), a l’objectif d’atteindre les 500 agences d’ici la fin de l’année.