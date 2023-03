Rentabilité record pour Audi Group malgré des ventes en baisse

Audi Group a enregistré une année 2022 similaire à celle de nombreux constructeurs, avec des ventes en baisse mais une rentabilité en hausse. Cet ensemble, qui regroupe Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati, a réalisé un chiffre d’affaires de 61,8 milliards d’euros, soit une hausse de 16,4 % par rapport à 2021. La rentabilité opérationnelle a fait un bond de 37,3 % pour arriver à 7,55 milliards d’euros et la marge opérationnelle s’est élevée à 12,2 % (10,4 % en 2021). Un résultat obtenu malgré une baisse des ventes globales. Audi Group a livré 1 638 638 voitures en 2022, contre 1 688 978 en 2021. Au sein de cet ensemble, il faut aussi ajouter 61 562 motos vendues par Ducati, alors que la marque italienne en avait immatriculé 59 447 en 2021. Sur les trois firmes automobiles d’Audi Group, seule la marque Audi a vu ses ventes reculer, puisqu’elles sont passées de 1 680 512 en 2021 à 1 614 231 l’année dernière. Dans le segment du luxe, tout s’est déroulé au mieux pour l’ensemble des constructeurs spécialistes du secteur l’an dernier. Bentley a battu son propre record, avec 15 174 immatriculations, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2021. Le chiffre d’affaires a suivi le même chemin, en atteignant 3,3 milliards d’euros, contre 2,8 milliards en 2021. La marge opérationnelle s’est élevée à 20,9 %, avec une rentabilité opérationnelle de 708 millions d’euros. Chez Lamborghini, les livraisons ont atteint 9 233 voitures, contre 8 405 en 2021. Le volume d’affaires est passé de 1,9 à 2,3 milliards d’euros, pour une rentabilité opérationnelle de 614 millions d’euros et une marge opérationnelle de 25,9 %. Enfin, sur le marché du deux-roues, Ducati a poursuivi sa croissance en battant son record de ventes. Un résultat qui a généré un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, contre 878 millions d’euros en 2021, pour une rentabilité de 109 millions d’euros (61 millions en 2021) et une marge opérationnelle de 10 % (7 % en 2021).

7,2 % des ventes pour l’électrique

L’année dernière, Audi Group a vendu 118 196 voitures électriques, soit une hausse de 44 % par rapport à 2021. L’élargissement de la gamme électrique d’Audi a permis de séduire davantage de clients, même si ce nombre ne pèse que 7,2 % des ventes globales. Dès cette année, le nouveau Q6 e-tron devrait accélérer cette électrification. Le premier modèle de cette famille sera présenté au second semestre 2023. Il introduit la plateforme Premium Platform Electric (PPE), développée avec Porsche et marque donc une nouvelle étape pour la firme aux anneaux. Entre 2023 et 2027, Audi Group consacrera les deux tiers de ses dépenses, soit 28 milliards d’euros, à l’électrification et à la digitalisation.

Objectifs pour 2023

La firme envisage des ventes en hausse pour cette année. Elle s’attend à un nombre situé entre 1,8 et 1,9 million d’unités. Le chiffre d’affaires devrait atteindre un nouveau niveau record, situé entre 69 et 72 milliards d’euros. La marge opérationnelle devrait évoluer entre 9 et 11 %, grâce à des prix toujours élevés. Le cash-flow devrait se positionner entre 4,5 et 5,5 milliards d’euros, soit une performance toujours élevée.