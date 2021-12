Rentasoft de Promeg dénonce les heures perdues

Fruit de plus de 10 ans de travail et de retour d’expérience dans les ateliers automobiles, l’outil de gestion Rentasoft évolue au grès des propositions, remarques et attentes pertinentes et justifiées des réparateurs.

Acteur impliqué dans la vie des entreprises du secteur automobile, la société Promeg et son logiciel Rentasoft participe à la bonne gestion du planning des ateliers en proposant des solutions de suivie précises et efficaces. Le spécialiste alerte sur le fait que statistiquement + de 18% du temps productif est perdu et donc non re-facturable. L’activité de carrosserie automobile est pour cela l’exemple d’une structure difficile à gérer de part sa complexité liée aux différents intervenants sur un même chantier. Plusieurs personnes, plusieurs postes de travail et beaucoup de déplacements rendent l’organisation d’un planning d’occupation complexe à gérer.

Autant de raisons pour générer les pertes de marge, sans parler du facteur humain, de la gestion des pièces détachées et consommables, de la gesticulation entre les différents taux de M.O…..Sans véritable pilotage, les chefs d'ateliers passent la majeure partie de leur temps à gérer l'urgence, décaler des chantiers, perdre le contrôle de la rentabilité. Rappelons que dans le cadre des pistes relatives à la chasse aux heures perdues, la main d'œuvre dans les entreprises de réparation carrosserie pèse plus de 45% et rares sont les responsables d’atelier qui se concentrent sur la maitrise de celle-ci. Avec son outil de planification Rentasoft, Promeg revendique une bien meilleure quantification des heures et fait en sorte qu’un maximum de celles-ci soient réellement re-facturables.