Réorganisation de Nissan en Europe : cessions en Pologne, en Autriche et au Portugal avec Salvador Caetano Auto

Nissan a décidé de céder sa filiale de ventes de voitures et de pièces détachées au Portugal au groupe Salvador Caetano Auto. Si Nissan Iberia garde la main sur les activités en Espagne, le constructeur japonais confirme une réorganisation en Europe, après avoir déjà passé la main en Pologne et en Autriche.

Nissan Iberia a choisi de vendre le contrôle de ses activités au Portugal au grand groupe Salvador Caetano Auto. L’opération porte sur le business de vente de véhicules neufs et d’occasion et de pièces détachées de vingt-neuf concessions et concerne aussi une équipe intégrée d’une vingtaine de collaborateurs. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. La vente devrait être approuvée par les autorités compétentes avant la fin de l’année 2023. Nissan opérait au Portugal avec une filiale depuis 2005.

Le groupe Salvador Caetano et ses multiples secteurs d'activités

Le groupe Salvador Caetano est actif dans plusieurs secteurs d’activités, dont l’automobile, et fait valoir une présence dans 41 pays avec plus de 7 000 salariés. En 1968, il a notamment conclu un important contrat pour l’importation et la distribution exclusive de la marque Toyota au Portugal. Dans l’automobile, Caetano Retail distribue 26 marques au Portugal et 15 en Espagne, tout en ayant une très forte empreinte en Afrique. Le groupe Caetano est aussi connu pour ses activités sur le marché des bus, travaillant notamment avec Toyota sur les bus à hydrogène.

Nissan Iberia conserve le contrôle de ses activités en Espagne

Nissan Iberia conserve le contrôle de ses activités automobiles en Espagne, sous la direction de Bruno Mattucci, ce qui représente plus de 200 points de vente et de services. Toutefois, Nissan a déjà considérablement réduit son activité industrielle en Espagne, à l’image du feuilleton de la fermeture de l’usine de Barcelone, ou des réductions de voilure réalisées dans les sites d’Avila (camions) ou de Los Corrales de Buelna, en Cantabrie.

Réorganisation de Nissan en Europe : cessions en Pologne et en Autriche

D’une manière générale, il semble que Nissan souhaite recentrer ses activités automobiles en Europe autour de quelques marchés clés. En effet, Nissan a vendu sa filiale en Pologne, au groupe Astara, la transaction venant d’être validée par les autorités de la concurrence européenne en juillet 2023. Auparavant, début 2022, Nissan avait déjà cédé à ce groupe ses activités en Autriche.

