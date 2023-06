Réparation-collision : l'utilisation des pièces d’occasion repart à la hausse

Contre toute attente, et malgré la professionnalisation des producteurs de pièces d’occasion, l’utilisation de pièces de réemploi (PRE) dans le cadre de la réparation-collision, a connu une croissance plus modérée en 2022 par rapport à 2021. Selon les données de SRA, la part des pièces de réemploi a représenté 3,5 % en 2022 (5,6 % pour les véhicules accidentés de plus de 5 ans), contre 3,9 % en 2021 (6,3 % pour les véhicules de plus de 5 ans).

Une bonne nouvelle pour l'environnement : au cours du premier trimestre 2023, l'utilisation des pièces de réemploi connaît une remarquable augmentation, avec un taux d'utilisation de 4,4 % (6,5 % pour les véhicules de plus de 5 ans). Cela représente une croissance de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente. Il est intéressant de noter que les départements des Côtes-d'Armor, des Deux-Sèvres, du Tarn et de la Vienne affichent des taux de réparation avec des pièces de réemploi supérieurs à 17 % !

Les hayons (23,6 %), les portes avant (19,3 %) et les portes arrière (17,8 %) demeurent les trois pièces avec les taux les plus élevés d'utilisation de pièces de réemploi (PRE). Ces trois composants représentent ensemble 24,7 % de l'ensemble des pièces de réemploi utilisées.