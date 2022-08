Reparcar enrichit son catalogue de pièces reconditionnées

Avec son centre Auto Pièces Sens, Auto Casse Thiébault (ACT) est l'un des plus grands déconstructeurs de l'Yonne. L'entreprise compte quatre casses automobiles et plus de 7 000 véhicules à détruire ou recycler chaque année. Cette collaboration avec Reparcar.fr permet à Auto Casse Thiébault de numériser les pièces détachées d'occasion qu'il vend à l'échelle régionale, nationale et internationale. Depuis la mise en place de cette collaboration en janvier, Auto Pièces Sens a pu proposer plus de 54 000 références de pièces détachées pour un total de 120 000 références de pièces détachées pour le groupe ACT sur le site Reparcar.fr. Pour Jean-Michel Thiébault, directeur général d'ACT, « Depuis plus de 42 ans Auto Casse Thiébault a su s'imposer comme un leader sur la vente au comptoir de pièces d'occasions, pour maintenant suivre le mouvement des marketplaces et arriver ainsi sur ce marché en s'appuyant sur l'expérience de reparcar.fr, ce qui facilite considérablement l'accès à une solution de réparation plus économique et écologique. »

En effet, la marketplace entend simplifier la recherche en ligne de pièces d'automobiles pour les particuliers, comme les professionnels, qui n'ont qu'à entrer la plaque d'immatriculation et la pièce recherchée. Reparcar, qui compte plus de 2 millions de pièces en stock disponibles en ligne, étoffe ainsi son catalogue de pièces reconditionnées.