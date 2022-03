Reparcar.fr se déploie sur le marché européen

Reparcar surfe sur le boom du marché de l'occasion et étend son offre sur le marché européen. Après son lancement en Espagne, la marketplace se développe en Italie et au Benelux pour proposer un large panel de pièces d'occasion tracées et contrôlées. Ce déploiement en Europe permet à l'entreprise de multiplier les partenariats avec les casses automobiles, qu'elle accompagne également dans leur digitalisation (notamment les casses automobiles françaises). L'objectif est ainsi de concentrer le stock de pièces détachées disponibles à tout moment en Europe. Stéphane Brault Scaillet, cofondateur et PDG de Reparcar, commente : « La pièce issue de l'économie circulaire est un marché de pénurie. Il est donc nécessaire de concentrer l'offre à l'échelle européenne pour simplifier l'accès à la pièce de réemploi au plus grand nombre. »

En facilitant ainsi l'accès aux pièces d'occasion et en développant l'économie circulaire, Reparcar entend être une plateforme européenne de revente majeure pour le grand public.