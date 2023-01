ReparCar.fr simplifie et fiabilise l’achat de moteurs et boîtes de vitesses

À la différence des sites de petites annonces, où il faut chiner des heures pour trouver la bonne pièce d’occasion, le site ReparCar.fr a développé fin décembre 2022 la nouvelle fonctionnalité « perfect match » permettant l’achat de moteurs et boîtes de vitesses d’occasion, très simplement « en 3 clics », selon lui.

À partir de la plaque d’immatriculation, « perfect match » présente au réparateur uniquement les moteurs ou boîtes de vitesses 100 % compatibles avec le véhicule à réparer. Rapidement, le réparateur a accès à la meilleure offre de la place de marché, le descriptif du véhicule donneur, son kilométrage et la garantie commerciale du vendeur. Le site rappelle que les pièces d'occasion proposées proviennent de centres de déconstructions européens, garantissant la qualité des pièces automobiles.

Ce nouvel algorithme doit permettre de simplifier l'expérience utilisateur et de fiabiliser l’achat, évitant ainsi les coûteux retours qui rebutent souvent les déconstructeurs à se lancer dans la vente en ligne des moteurs et boîtes. Via cette nouvelle fonctionnalité, ReparCar.fr entend ainsi devenir la référence pour l’achat et la vente de moteurs et boîtes de vitesses d’occasion en Europe.

Avec près de 70 000 visiteurs uniques par mois seulement sur la rubrique « moteur » en France, la plateforme souhaite accompagner les déconstructeurs et les réparateurs automobiles dans la remise en route de véhicules à moindre coût et développer l’économie circulaire.

« Le parc automobile va inéluctablement continuer de vieillir durant les trois prochaines années avec des besoins de pièces de réemploi de plus en plus grandissant. Dans ce contexte, il est stratégique de développer des solutions innovantes pour qu’il soit aussi simple de trouver sa pièce de réemploi que de trouver sa pièce neuve en ligne. Le développement de l’économie circulaire passera par notre capacité à innover pour mieux accompagner les professionnels de la réparation, les déconstructeurs auto et les automobilistes vers une économie verte et plus adaptée au pouvoir d’achat des Français », explique Stéphane Brault-Scaillet, CEO de ReparCar.fr

Avec plus de 2 millions de pièces en stock chez ses partenaires et plus de 100 déconstructeurs affiliés, ReparCar se définit comme la première place de marché française à dimension européenne. En trois ans, la start-up a déjà séduit plus de 2 800 garages en France. En 2022, ReparCar.fr comptabilise plus de 4,8 millions de visiteurs uniques, soit deux fois plus qu’en 2021.