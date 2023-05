Reparcar ouvre le stock non informatisé des centres VHU aux ateliers

Dédié à la demande de pièces automobile, Reparcar permet au garagiste (4 600 ateliers clients) de renseigner la plaque d'immatriculation et la catégorie de la pièce recherchée auprès du réseau de centres VHU, et ainsi obtenir la disponibilité et son prix. Au déconstructeur de proposer un devis que l'atelier peut accepter et payer en ligne. Cette fonctionnalité est gratuite pour les centres VHU partenaires de la marketplace et une commission ne s'applique qu'en cas de vente. Côté ateliers de réparation, la solution permet de réaliser plusieurs devis en moins de 24 heures, de payer directement en ligne et d'y retrouver sa facture. « Avec cette solution, nous avons été encore plus loin dans notre démarche de sensibilisation de réemploi des pièces, en mettant à disposition des garagistes un système clair et rapide de recherche de pièces. La mise en ligne des pièces des déconstructeurs permet de combler 30 % de la demande faite auprès des garagistes. À terme, nous espérons répondre à 80 % de la demande grâce à cette nouvelle fonctionnalité », explique Stéphane Brault-Scaillet, co-fondateur de Reparcar. La marketplace, en plus d'être l'intermédiaire entre les ateliers et les centres de traitement des véhicules hors d'usage, facilite la recherche et la transaction en ligne.