Repensé, le Renault Scénic entre en scène pour l’IAA Mobility 2023

Conçu dès son origine afin de répondre aux besoins des familles, le Scénic délaisse ses formes de monospace pour un gabarit plus compact et des motorisations électrifiées. En adéquation avec le plan stratégique Renaulution du Losange, le nouveau Renault Scénic embarque également de nombreuses innovations, prouvant que les familiales aussi peuvent être fascinantes.

En 27 ans, le Renault Scénic a bien changé. À son lancement en 1996, ce modèle avait initié une petite révolution sur le marché en se positionnant comme le premier monospace compact de l’histoire automobile. Anagramme de « Safety Concept Embodied in a New Innovative Car » – qui pourrait se traduire en « conception de la sécurité à travers une voiture inédite et novatrice » –, le Scénic s’est depuis vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans plus d’une vingtaine de pays du monde.

Néanmoins, d’année en année, le monospace a gagné en longueur jusqu’à atteindre les 4,6 mètres dans sa version Grand Scenic. Un amoindrissement de son esprit compact que cette nouvelle génération compte endiguer en se plaçant au milieu du segment C avec moins de 4,5 mètres de long et 2,78 mètres d’empattement.

Un quart du Scénic en composants recyclés

Comme le confirme le designer star de Renault, Gilles Vidal, pour contenir cette inflation du poids et de la taille des véhicules dans une démarche vertueuse, « un important travail a été entrepris sur les proportions, parallèlement à une approche durable. » Pour preuve : 24% de la masse de ce nouveau Scénic s’avèrent recyclés, chiffre qui monte à 26% dans l’habitacle grâce à l’abandon du cuir animal et des chromes au profit de matériaux en fibre de ceintures de sécurité ou de plastique de bouteilles.

Dans le détail, 40% des pièces en aluminium sont recyclées pour 37% de celles en acier et 25% des éléments en polypropylène. Une action respectueuse de l’environnement qui participe à l’ambition de neutralité carbone que Renault souhaite atteindre à l’horizon 2040, et qui se couple à un investissement dans les puits de carbone et le déploiement d’une gamme électrifiée partagée entre les versions E-Tech Hybrid et E-Tech Electric. Les sites de productions, tel celui de Douai en France où est assemblé le Scénic, escomptent de leur côté toucher la neutralité carbone en 2025. Pour cela, le groupe Renault s’engage à développer des filières d’économies circulaires en nouant des partenariats avec Terrafame, Indra ou encore Managem dans la récupération de pièces ou la seconde vie des batteries.

Une re-volt ? Non, une Renaulution !

En parlant de batteries, le Renault Scénic en propose deux en nickel-manganèse-cobalt, conçues avec LG Energy Solutions : une de 60 kWh pour plus de 400 km d’autonomie, une autre de 87 kW assurant plus de 600 km de parcours. Placée dans le plancher et pesant environ 500 kg, cette dernière se compose de 12 modules remplaçables individuellement afin de pouvoir recycler 90% de l’ensemble. L’autonomie, elle, est assurée par un design de jantes et de carrosserie aérodynamique ainsi qu’une posture basse de berline (1,57 mètre de hauteur) pour une meilleure efficience électrique. Sans oublier un travail de modularité de la plateforme CMF-EV, sur laquelle se base le Scénic et dont sont aussi issus la dernière Renault Mégane et le Nissan Ariya. Bref, les longues distances ne lui font pas peur !

Toutefois, si cela ne suffit pas, la batterie de 87 kWh déploie une performance de charge allant jusqu’à 150 kW permettant de récupérer 2 heures de trajet en 30 minutes de branchement sur autoroute. D’autant qu’avec le Mobilize Charge Pass, les conducteurs auront accès à plus de 500 000 points de charge répartis dans 25 pays d’Europe. Un service parmi le foisonnant panel de ceux avancés par Renault et portant notamment sur la sécurité comme le prévoit le programme H1 (pour Human First) du constructeur tricolore. Ainsi, outre un « safety coach » prévenant les risques routiers et une trentaine d’ADAS embarquée facilitant la conduite, un QR Code apposé sur le pare-brise informe les pompiers sur toutes les données techniques du véhicule à connaître rapidement lors d’une intervention.

Le Scénic, une familiale féministe ?

Sécuritaire, compacte, légère et fonctionnelle avec son coffre de 550 litres (et 1 670 litres avec banquette arrière rabattue) : cette voiture a les familles urbaines dans le viseur et plus particulièrement les mères. Car, oui, le patriarche n’est pas le seul à conduire, madame aussi prend le volant et cela fait plaisir de constater que Renault pense à tous les automobilistes, sans distinction de genre. Voire même qu’il fait de l’œil à la gente féminine avec un langage stylistique « mixant éléments graphiques et lignes plus douces pour un résultat alliant technicité et générosité des formes », précise Gilles Vidal. La calandre délicate met alors en scène le logo de Renault, tout comme les phares dessinant un Losange stylisé. L’intérieur, enfin, se révèle spacieux, sobre mais raffiné avec un écran tactile de 12 pouces à l’affichage pop et coloré.

Se définissant par une personnalité, une attractivité et une habitabilité accrues, le nouveau Scénic répond aussi à de forts et actuels besoins en connectivité. En témoigne son système multimédia OpenR Link enrichi de plus de 50 applications, parfois spécialement développées pour Renault, ou encore l’ingénieux accoudoir central à l’arrière pourvu de port USB-C et de support tablette. Habituellement un apanage du Premium... Plus de 70 commandes vocales sont également disponibles dans le véhicule, dont l’une gère l’innovation la plus notable de ce modèle : le SolarBay. Ce toit en verre conçu avec l’entreprise française Saint Gobain s’opacifie à la demande, strate par strate, mais sans rideaux puisqu’il n’est constitué que de cristaux liquides.

Un effet cristallin qui se retrouvera aussi dans le design sonore du véhicule lorsque celui-ci circule à basse vitesse ou au déverrouillage des portes. Le compositeur Jean-Michel Jarre lui a en effet attribué son morceau « Cristal Garden », engendrant une ambiance Nature & Découverte qu’on apprécie... ou pas. Et parce que la passion de la sportivité n’est pas propre aux hommes, ce Scénic E-Tech Electric s’inscrira comme le premier véhicule électrique de la gamme Renault à revêtir la finition Esprit Alpine ! Patience néanmoins avant de s’installer derrière son volant car ce Scénic ne sera commercialisé qu’à partir du début de l’année 2024...