Réseaux sociaux : quand les constructeurs s’emparent de TikTok

Chaque mois, à travers le monde, plus d’un milliard d’utilisateurs se connectent sur TikTok via leur smartphone pour y visionner des vidéos. Une aubaine pour les marques automobiles qui rivalisent d’idées pour augmenter leur visibilité, conquérir de nouveaux clients et séduire une population plus jeune.

Face à la prépondérance du digital, les constructeurs automobiles ont pris conscience de l’importance d’être présents sur les réseaux sociaux, qui permettent de toucher un public plus large et plus jeune. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube figuraient jusqu’à présent sur la liste des plateformes incontournables pour le marché européen et américain, sans oublier Weibo pour le marché chinois. C’est désormais au tour de TikTok de compter parmi ses abonnés des constructeurs automobiles.

Sur ce nouveau terrain, Volkswagen et Renault se targuent d’être des marques innovantes et revendiquent leur titre de précurseurs de ce mouvement. Depuis quelques jours, elles font donc leurs premiers pas sur cet espace virtuel en proposant des vidéos courtes, créatives et divertissantes aux thématiques variées : décarbonisation, économie circulaire, batterie et recharge, logiciels embarqués ou encore la conduite autonome. Chez la marque allemande, les contenus mettent en scène les employés de l’entreprise, tandis que la marque au losange dédie ses premières vidéos à la présentation de son nouveau concept-car Renault Scénic Vision. Le constructeur tricolore promet également à son public de lui donner accès aux coulisses de ses tournages et de ses grands évènements.

« Nous vivons actuellement la transformation la plus importante de l’histoire de l’automobile, et cette mutation se traduit par l’émergence de nouveaux secteurs d’activités et de facteurs de rupture, commente Michael Manske, responsable de la communication CEO et numérique pour le groupe Volkswagen. Afin d’établir une relation de confiance entre le public et la stratégie New Auto, nous entendons également nous adresser à la génération Z, qui attache une importance particulière au numérique et aux enjeux environnementaux. Au lieu de juger ces considérations stratégiques trop complexes pour une plateforme telle que TikTok, nous souhaitons les aborder avec des contenus d’infodivertissement ». Allant toujours plus loin, Renault a pris les devants en créant un profil sur la plateforme Pinterest afin d’y publier des clichés de ses véhicules.