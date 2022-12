Retail Renault Group reprend les sites Renault, Dacia et Motrio de Libourne

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, Retail Renault Group est sur le point d’acquérir les fonds de commerce des sociétés Bastide SAS et Dagueys Automobiles. La première entreprise est une concession Renault et Dacia implantée à Libourne, à quelques kilomètres à l’est de Bordeaux. Ce point de vente concentre toutes les activités du constructeur et rassemble une cinquantaine de collaborateurs. Son chiffre d’affaires global a atteint 36,7 millions d’euros en 2021. Cet établissement appartient à Beyet Finance Autos, dirigé par Pierrick Beyet. Ce dernier est également le gérant de Dagueys Automobiles, qui est la deuxième société reprise par RRG. Installée sur la même commune de Libourne, cette dernière est un garage Motrio et possède une activité de véhicules d’occasion sous l’enseigne Distinxion. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 4,5 millions d’euros en 2021.

RRG se positionne autour de Bordeaux

Retail Renault Group est déjà présent autour de la métropole bordelaise, avec une implantation Renault-Dacia à Bruges et un deuxième site mixte à Villenave-d’Ornon (Bordeaux Maye). La filiale du constructeur est donc déjà installée au nord et au sud de la ville. L’acquisition des deux établissements de Libourne lui permet de renforcer cette présence à l’est, à proximité des vignobles bordelais de Pomerol et Saint-Emilion. Pour mémoire, RRG possède 150 sites et a vendu 133 000 véhicules neufs pour 57 000 véhicules d’occasion à particuliers en 2021. L’entreprise regroupe 4 888 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros l’année dernière.