Retour en images sur #CONNECT Aftermarket 2022, le congrès des décideurs de la rechange

C’est Le grand rendez-vous de la filière : les 23 et 24 juin derniers, Décision Atelier a organisé, à Deauville, la cinquième édition de ses rencontres des décideurs de la rechange automobile : #CONNECT Aftermarket. La manifestation a réuni 200 personnes, dont les patrons de l’après-vente des plus grandes enseignes, tous canaux confondus, comme Mobivia, Stellantis, Renault, Autodistribution, Doyen, LKQ, Alliance Automotive Group, ID Rechange, Autolia, Feu Vert, Alternative Autoparts, Bosch ou encore Nexus. D’importants distributeurs indépendants étaient également présents, à l'image d'Adipa, Aniel, ATAC, Aurilis, Dhenin, Barrault, Bodemer, Bony, Niord, Durand, Emil Frey, Rondeau, Sima, Péricaud, et IDLP pour ne citer qu’eux. L’occasion pour ces acteurs d'échanger dans ce somptueux cadre de l’Hôtel du Golf et imaginer de possibles futures collaborations mais aussi s’informer sur les évolutions du marché à travers trois plénières et douze ateliers animés par une cinquantaine d’experts.

Ces deux jours de congrès ont été réalisés avec le soutien de partenaires comme Actia, Aisin, Allo Casse Auto, apprOpo.fr, Authentic, bilsteingroup, Carcoatings, Champion Lubricants, Ciblex, Daf Conseil, GNFA, GPA, Gutman, Meyle et Opisto.