Retour vers la « normalité » pour les défaillances d’entreprises

Les effets post-covid commencent à se faire sentir sur le bilan des entreprises françaises. Selon les données d’Altares, l’an passé, 42 500 sociétés ont défaillit l’an passé, un nombre en hausse de 50 % par rapport à 2021. Le pays ne jamais connu une telle accélération des défaillances.

A fin 2022, sur douze mois glissants, le nombre de défaillance reste inférieur de 18 % à celui enregistré fin 2019. Un écart qui n’est déjà plus que de 9 % sur le seul dernier trimestre. Altares prédit que 2023 devrait se solder avec un nombre de défaillances d’entreprises au même niveau que 2019.

+36,7 % de hausse de défaillances pour le commerce et la réparation automobile

Pour ce qui est précisément du secteur du commerce et de la réparation automobile, il a connu l’an passé 1871 défaillances (contre 1369 en 2021), soit une croissance de 36,7%, en dessous de la moyenne. Sur l’ensemble, 436 sont en redressement (+53% vs 2021) et 1402 ont été liquidée (+31,9%). Ce nombre de défaillance représente tout de même 20 % de l’ensemble des commerçants tous secteurs confondus.