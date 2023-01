Hyvolution : Green Corp Konnection (GCK) présente son prototype de Renault Master rétrofité à l'hydrogène

Présent au salon Hyvolution les 1er et 2 février sur le site du Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, l'entreprise GCK présentera son prototype de Renault Master rétrofité à l'hydrogène.

Le Renault Master semble particulièrement intéresser les acteurs de l’industrie de l’hydrogène. Face à la co-entreprise de Renault Group et Plug Power, dénommée Hyvia, qui débute la commercialisation d Renault Master Van H2 E-Tech Hydrogen, un modèle zéro émission basé sur la troisième génération du grand fourgon français, l’entreprise Green Corp Konnection annonce aussi avoir développé un Renault Master carburant à l’hydrogène. Il s’agit plus précisément d’un véhicule ayant subi une opération de rétrofit, impliquant le remplacement de son moteur thermique d'origine (un bloc diesel) par un nouveau moteur électrique.

Dans un communiqué, GCK précise que son Master Evo H2 « conserve les caractéristiques et les performances du véhicule original ». Le grand fourgon est équipé d'un moteur électrique de 96 kW (130 ch) alimenté par une pile à combustible Symbio intégrée dans le compartiment moteur. Ainsi doté, le véhicule dispose d'une vitesse maximale de 130 km/h et d'une autonomie de 400 kilomètres. Basée en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, l'entreprise estime le temps de recharge de ce VUL à 5 minutes.

« Le salon Hyvolution est un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l’hydrogène, dont GCK. Je suis heureux de présenter pour la première fois notre Renault Master, quelques semaines après avoir fait rouler le premier autocar français à l’hydrogène avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette nouvelle étape confirme notre rôle d’acteur majeur dans la décarbonation des transports », commente Éric Boudot, directeur général de GCK.