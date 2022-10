Rétrofit électrique : le Crédit Mutuel Arkéa entre au capital de REV Mobilities

Créé en 2018 par Arnaud Pigounides et Marc Tison, le groupe REV Mobilities qui rassemble les activités des marques Rev Professional, Rev Bus & Truck et Rétrofutures vient d'ouvrir son capital à l'un de ses partenaires, la banque Crédit Mutuel Arkéa, qui finance déjà la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques.

Spécialisé dans le rétrofit électrique, le groupe REV Mobilities vient de réaliser une nouvelle levée de fonds. Une opération réalisée auprès de l'un de ses partenaires : le Crédit Mutuel Arkéa. En effet, le groupe bancaire – via sa filiale Financo – et la jeune entreprise sont déjà liés par un partenariat commercial visant à proposer aux clients particuliers comme professionnels des solutions de financement sur les opérations de rétrofit réalisées. Qu'il s'agisse de la transformation de véhicules particuliers, utilitaires légers, bus, poids lourds...

« Nous sommes très heureux d’accompagner REV Mobilities, qui est à la pointe du rétrofit en France et en Europe, dans le développement d’une solution innovante, accessible et responsable pour la conversion électrique du parc automobile. En tant que sociétés à mission, le Crédit Mutuel Arkéa et REV Mobilities partagent une ambition commune d'agir concrètement face à l'urgence climatique pour un avenir plus durable pour tous », commente Frédéric Diverrez, directeur du pôle BtoB et services spécialisés du Crédit Mutuel Arkéa, qui devient ainsi actionnaire minoritaire de l'entreprise fondée en 2018 par Arnaud Pigounides et Marc Tison. Le montant de la transaction n'a toutefois pas été précisé.

REV Mobilities électrifie voitures, utilitaires, bus et poids-lourds

À travers ses marques Rev Professional, Rev Bus & Truck et Rétrofuture (véhicules de collection), le groupe REV Mobilities entend s'adresser au plus grand nombre d'acteurs possibles susceptibles d'électrifier leurs véhicules. « Le groupe souhaite répondre via le rétrofit à l'urgence écologique de renouvellement du parc automobile sans pour autant revenir sur l'investissement réalisé dans leurs véhicules par les particuliers, mais aussi par les collectivités, les artisans, les transporteurs, les gestionnaires de flottes, ou encore les professionnels de la livraison », rappelle l'entreprise qui développe également une plateforme de vente de véhicules déjà convertis à l'électricité.

Pour mémoire, REV Mobilities s'est fixé comme objectifs de développer un portefeuille de 40 modèles différents (15 véhicules anciens, 15 utilitaires, 10 bus et camions) à l'horizon 2025, de produire 30 000 véhicules en région grâce au soutien d'un réseau d'installateurs agréés. Une stratégie qui devrait permettre de créer « plus de 1 400 emplois en interne, chez les partenaires et fournisseurs [...] et éviter l'émission de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2). »