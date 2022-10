Rétrofit électrique : la start-up Phoenix Mobility devient TOLV

La jeune entreprise grenobloise Phoenix Mobility, spécialisée dans le rétrofit électrique de véhicules utilitaires légers, vient de changer de nom et d'identité visuelle. Des modifications qui marquent l'ouverture d'un nouveau chapitre de son histoire, alors qu'elle collabore désormais directement avec des constructeurs automobiles comme Renault.

Fondée en 2018 par Antoine Desferret et Wadie Maaninou, la start-up Phoenix Mobility a déjà parcouru du chemin. Désormais connue de nombreux professionnels ou clients potentiels, collaborant avec certains constructeurs - comme Renault Group - et partenaires de plusieurs collectivités locales, l'entreprise vient d'annoncer sur le réseau social professionnel LinkedIn son changement de nom et d'identité visuelle. Désormais, Phoenix Mobility s'appelle... TOLV.

Si, à première vue, ce nouveau nom n'évoque pas l'activité de la jeune société, un manifeste mis en ligne par ses fondateurs explique ce choix-là. « TOLV est l'anagramme de volt [unité de tension électrique, ndlr] mais c'est aussi le nombre douze en suédois. 12, nombre cyclique par excellence. Pratique, sublime et abondant pour les mathématiciens. Symbole d'harmonie, il rythme nos années et guide les exploits des héros légendaires », est-il expliqué.

