Rétrofit: première homologation pour un utilitaire converti à l’électrique par Tolv

Fondée en 2019, l’entreprise grenobloise pionnière du rétrofit électrique pour les professionnels et les collectivités marque une nouvelle étape dans ce domaine en devenant le premier acteur français à homologuer un kit de conversion pour les véhicules utilitaires. Depuis l’arrêté du 13 mars 2020, ce procédé qui consiste à convertir des véhicules thermiques en véhicules zéro émission bénéficie en effet d’un cadre légal autorisant une production en série mais les exemples approuvés par les autorités n’avaient pas encore d’existence officielle.

Le feu vert à l’essor du marché

Grâce à ce rétrofit électrique assuré par Tolv, le Renault Trafic 2 phase 1 dispose d’une batterie de 34 kWh, d’une autonomie en ville de plus de 100 km et peut atteindre une vitesse maximale de presque 110 km/h. « Cette homologation [par l'organisme Utac] va surtout nous permettre de commencer à livrer nos clients. Ces derniers, pour la majorité situés dans des ZFE, attendent avec impatience des alternatives électriques et accessibles pour passer leur flotte à une nouvelle énergie », déclare Antoine Desferet.

Le co-fondateur et directeur commercial de Tolv apprécie aussi de pouvoir proposer les Trafic 2 phase 2 (2006-2014) en commande avec de premières livraisons dès novembre. De plus, « notre partenariat de co-conception avec Renault d’un kit adapté aux Master nous permettra également de convertir ce modèle d’ici fin 2023 », affirme-t-il. Ambitionnant de rétrofiter 100 Renault Trafic en 2023 et près d’un millier en 2024, Tolv prévoit également une augmentation de sa capacité de production afin d’ériger le rétrofit au rang d’industrie française de premier plan. Enfin, la possibilité de convertir des bus et poids-lourds s’avère en cours d’étude au sein de la société, à la demande de plusieurs de ses clients.