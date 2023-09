Retrofit : Rev Mobilities lance des kits avec batteries modulaires

Le spécialiste du rétrofit électrique Rev Mobilities a développé une série de kits « prêt à l’emploi ». Ces derniers intègrent des batteries modulaires pour standardiser le montage, le faciliter et le rendre plus industriel. Ces kits REVInside devraient contribuer à faire baisser les coûts du rétrofit.

C’est un pas important vers le développement du rétrofit : la société Rev Mobilities a annoncé la commercialisation des kits REVInside. Ils comprennent toutes les composants nécessaires pour le rétrofit (moteurs, chargeurs, composants électroniques, câbles…). Ils sont mis à disposition de toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans cette activité qui consiste à remplacer le moteur thermique d’un véhicule par une motorisation électrique.

La particularité de ces kits, qui répondent aux normes européennes en vigueur, est d’intégrer des batteries modulaires nommées PoweRev. Cette modularité permet d’abaisser les coûts et facilite l’installation en mode plug and play. Les modules de batteries sont disponibles en 3 puissances : 4,4 / 8,8 / 17,2 kWh.

Selon le fabricant, les batteries modulaires offrent une flexibilité et une polyvalence pour de nombreuses applications électriques afin de permettre un usage adapté en fonction des besoins de chaque véhicule et une autonomie suffisante pour un usage quotidien (de 140 à 200 km).

Toujours selon la société, ces kits sont adaptables sur un grand nombre de véhicules légers. Ils se déclinent en 3 chaînes de traction pour les 3 segments de véhicules :

- SysREV1 pour petits véhicules entre 50-100 CV : à partir de 15 000€ le kit (selon nombre de batteries)

- SysREV2 pour moyens véhicules entre 100-180 CV : à partir de 22 000€ le kit

- SysREV3 pour gros véhicules 180-250 CV : à partir de 27 000€ le kit

« Nos Kits REVInside, équipés de nos batteries modulaires PoweREV, sont une vraie avancée dans l’écosystème du rétrofit. Ces kits complets que nous développons seront prêts à l’emploi et vont permettre à des véhicules modernes comme anciens d’être rétrofités en toute sécurité et fiabilité. Cette offre inédite sur le marché va nous permettre d’accélérer la décarbonation des véhicules à une échelle européenne et répondre à une demande très forte d’envergure internationale. Ces kits s’inscrivent dans notre stratégie d’optimisation d’une supply chain à grande échelle pour accélérer le déploiement de la solution rétrofit et du nombre de véhicules homologués convertis » explique Arnaud Pigounides, président de REV Mobilities.

Batteries modulaires Powerev

Les kits REVInside se destinent à des véhicules précis (voir liste ci-dessous) mais peuvent être adaptés à la demande en ingénierie, 3D et pièces pour être montés sur un nouveau véhicule. « Au départ, nous ne faisons de la livraison de kits uniquement en nombre sur les modèles concernés et validés par REV » précise le président.

Liste des véhicules concernés à date :

- Anciennes : Fiat 500, Porsche 912 / 911, VW T3, Spitfire, Austin Mini, Defender, Citroen HY,

- Utilitaires : Sprinter/ Crafter, Jumper / Ducato, Transit, Daily.

- Camions : Mercedes Atego BEV et H2, Mercedes Actros

- Bus : Mercedes Citaro 1 et 2

- Offroad : Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser.