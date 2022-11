Rétrofit : Rev Professionnal prend le contrepied de la course à l’autonomie

Rev Mobilities lance Rev Professionnal, sa business unit dédiée aux flottes automobiles et à la conversion à l'électrique des véhicules utilitaires. Présent sur le salon des maires et des collectivités locales, la marque veut séduire avec une nouvelle offre à partir de 14 900 euros.

« Dans la course à l'autonomie, nous avons pris le parti de répondre d'abord aux besoins de nos clients, avance Damien Pichereau, directeur de la communication, de l'événementiel et des relations institutionnelles pour Rev Mobilities et ancien député LR très attaché aux questions de mobilité. Très concrètement aujourd'hui nous donnons la possibilité aux flottes de convertir leurs véhicules avec une puissance et une autonomie adaptée à leurs besoins, en réduisant ainsi les coûts en conséquence. »

La nouvelle offre de Rev Professionnal démarre désormais à 14 900 euros* pour la conversion de petits utilitaires et à 15 900 euros* pour le rétrofit de moyens ou gros fourgons. Pour ce prix, la puissance de la batterie offre une centaine de kilomètres d'autonomie contre 170-200 km pour le pack batterie à 25 000 euros. « C'est une autonomie suffisante pour des flottes de services qui rentrent chaque soir au dépôt, continue Damien Pichereau convaincu que le défi est de permettre aux entreprises d'électrifier rapidement à moindre coût, notamment pour les collectivités qui ont des besoins restreints et subissent des baisses de budget drastiques. »

Rev Mobilities a déjà enregistré 3 000 précommandes de rétrofit, dont 1 700 pour des utilitaires. L'entreprise envisage une homologation en juin 2023 pour des premières mises à la route en septembre de l'année prochaine.

* prime à la conversion et FCTVA déduites.