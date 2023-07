Rétrofit : Tolv (ex-Phoenix Mobility) se prépare à l'industrialisation avec une nouvelle levée de fonds d'envergure

Après une première levée de fonds de 3 millions d'euros en 2021, la start-up spécialisée dans le rétrofit électrique des utilitaires légers réalise une nouvelle opération d'envergure. Cette dernière intervient moins d'un an après l'obtention de sa première homologation et la signature de son partenariat stratégique avec Renault Group.

Tolv fait ainsi entrer à son capital le gestionnaire d’actifs Amundi, en tant qu’investisseur lead via son fonds Impact Investing, le fonds de capital-risque à impact Shift4Good en tant que co-lead et le fonds de capital-développement Rhône Dauphiné Développement. Les actionnaires historiques de la société (comme Crédit Agricole et Alpes Développement) participent également à ce nouveau tour de financement, venant indirectement associer la jeune pousse à des grands comptes comme Crédit Agricole, groupe EDF, Renault Group, ainsi que l’Union des industriels de la métallurgie. Cette opération de 6,5 millions d’euros vient consolider leur vision stratégique autour du rétrofit.

L'industrialisation des kits de conversion en ligne de mire

Après l'obtention de sa première homologation et son rapprochement avec Renault Group, ce financement devrait permettre à la start-up de :

lancer l’ industrialisation et le déploiement en France de son nouveau kit de conversion pour Renault Master produit dans l’usine de Flins de Renault (Projet Re-Factory) dès le premier trimestre 2024 ;

décliner son kit de conversion sur l'ensemble de la gamme utilitaire (Renault, Stellantis, Mercedes) à travers le développement de sa nouvelle plateforme de rétrofit et avec l'objectif de 5 modèles supplémentaires homologués d'ici à 2026 ;

produire 9 500 kits d'ici à 2027 et 40 000 d'ici à 2030 ;

agréer un réseau de 300 garages et concessions partenaires d'ici à 2026 ;

développer une gamme de services additionnels et complémentaires à l'offre de rétrofit.



« Après trois années de R&D, d’homologation et mise au point de notre premier kit, cette levée de fonds intervient à un tournant stratégique du développement de Tolv, qui verra l’industrialisation et la commercialisation à grande échelle de nos kits démarrer. C’est aussi une marque de confiance importante dans notre capacité à être les leaders de cette filière », déclare Wadie Maâninou, co-fondateur & CEO de la jeune pousse.