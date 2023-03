Rétrofit : TOLV livre officiellement son premier Trafic électrique à la ville de Montreuil

La flotte de la municipalité située dans l'est parisien intègre enfin son premier utilitaire converti à la féé électricité.

Dans le petit landerneau du rétrofit électrique, TOLV a réussi à se distinguer. L'entreprise iséroise co-fondée par Wadie Maaninou et Antoine Desferret vient de livrer son premier véhicule converti. Il s'agit d'un Renault Trafic issu de la flotte de la ville de Montreuil.

>> À LIRE AUSSI : Tolv convertit la flotte de Montreuil au rétrofit et lève des fonds

La remise des clés et du certificat d'immatriculation de ce fourgon moyen ont eu lieu le jeudi 16 mars 2022 au sein du garage municipal de Montreuil en présence de Patrice Bessac, le maire de la ville, de Luc di Gallo, adjoint délégué à la ville zéro déchet, à l'économie circulaire, à la propreté et aux composteurs collectifs, des agents de la ville et des équipes de TOLV.

« La réussite de ce premier partenariat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules utilitaires de la ville, ouvre

la voie à une généralisation de ce procédé innovant et écologique. Une cinquantaine de véhicules des services de la ville est éligible à cette conversion électrique grâce à la technique du rétrofit. Ce choix est bon pour la planète. Il est aussi source d'économies pour les finances publiques : moins d'achats de nouveaux véhicules, suppression des pleins de carburant, réduction des frais de maintenance des véhicules » a rappelé Patrice Bessac.