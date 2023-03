Retrofit : Transition-One placée en liquidation judiciaire

La start-up Transition-One, spécialisée dans le rétrofit électrique depuis 5 ans, vient d’être mise en liquidation judiciaire. Son fondateur, Aymeric Libeau, comptait sur une nouvelle levée de fonds de 5 millions d'euros pour poursuivre l’aventure. Une opération qui n’a pas pu être réalisée.

« En France, il est difficile de faire de la disruption à impact, ambitieuse et industrielle avec de l’audace » commente amèrement Aymeric Libeau. Et de poursuivre « pendant 5 ans, avec l’équipe Transition-One, je me suis totalement impliqué pour expliquer au média, aux prospects, aux professionnels, aux pouvoirs publics et aux investisseurs que le rétrofit industriel apporte une des solutions incontournables face à l’urgence climatique, C’est un modèle durable, c’est de l’économie circulaire. » En vain, Aymeric Libeau n’a pas su convaincre de son modèle auprès d’investisseurs qui n’ont de fonds que pour le digital, avec le reproche d’avoir des ambitions trop industrielles.

Cette liquidation est un mauvais signal pour les acteurs du rétrofit défendus par Aymeric Libeau, co-président de l’AIRe, Association regroupant les pionniers du rétrofit en France et qui a rejoint Mobilians en octobre 2022.