Retrofleet accélère son développement avec l'ouverture d'un nouveau site de production

La société Retrofleet, spécialisé dans la conversion des véhicules utilitaires et poids-lourds, a décidé d'installer un nouveau site de production dans le Sud-Ouest, près de Bordeaux. L'offre Mona Solutions sera donc disponible à Bruges par l'intermédiaire d'un établissement secondaire avec pour objectif de devenir un acteur local reconnu de la transition énergétique. La nouvelle activité sera basée sur un terrain de la société Bacqueyrisses, acteur régional dans le SAV des bus et cars, qui s’associe à Retrofleet pour l’installation en série des packs de conversion. La société assurera aussi le service après-vente.



Avec ce projet en région bordelaise, le spécialiste du rétrofit ambitionne la création d’une quinzaine d’emplois à l’horizon du premier trimestre 2024. Avec un modèle en forte croissance depuis sa première levée de fond mi-2022, l'entreprise a déjà signé ses premiers contrats avec des références du monde de la logistique et du transport de personnes, notamment sur le segment des autocars scolaires. Ses premiers systèmes de batteries lithium sont homologués aux normes automobiles. La société a aussi engagé et finalisé l’homologation de premiers modèles de véhicules rétrofités, dont le Toyota Hilux et l’autocar Iveco Crossway.



« Après les phases de prototypage de ces dernières années, le temps est maintenant arrivé pour le déploiement en série, et cette nouvelle phase est très exaltante. Avec nos partenaires, nous avons le sentiment de pouvoir agir, de proposer des solutions industrielles efficaces pour la transition écologique », souligne Dr Emmanuel Flahaut, co-fondateur de l’entreprise. « Il s’agit d’une alliance bénéfique entre nos savoir-faire métiers reconnus, notre ancrage territorial et de nouvelles technologies électriques. Cela nous permet de proposer une alternative crédible dans la région et accélérer la dynamique engagée en matière de rétrofit industriel. Nous sommes impatients de démarrer cette aventure novatrice aux côtés d’Emmanuel Flahaut et toute son équipe », commente à son tour Pierre Marie Gaillon, directeur général de Bacqueyrisses.