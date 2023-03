Retrofleet lance Mona Solutions en combinant rétrofit, recharge et production d'énergie solaire

Mona Solutions associe des flottes de véhicules et engins retrofitées avec des systèmes de recharge pilotables et alimentés en énergie solaire. À travers les différentes filiales du groupe, structurées par des joint-ventures et des partenariats, sont concernés les véhicules utilitaires légers (Mona Automotive), les véhicules lourds (Mona Trucks) et les engins non routiers (Mona Industry). Entrée dans une phase d'industrialisation de sa technologie de conversion à l'électrique, l'entreprise promet des premières livraisons à l'été 2023, comme par exemple dans le segment des autocars scolaires sur base Iveco Crossway, des pickups sur base Toyota Hilux ainsi que des fourgons.

En complément, la nouvelle offre déployée par Retrofleet entend répondre aux besoins "d'autonomie" des flottes. Avec Mona Energy, elle fournit des systèmes de recharge intelligents, supervisés et pilotables afin d'en maîtriser la puissance électrique consommée. Enfin, des ombrières solaires - rendues obligatoires par la loi relative à l’accélération des énergies renouvelables sur les parkings d'une superficie d’au moins 1 500 m² (à l’exception des parkings de poids lourds et ceux à proximité de sites remarquables) - sont proposées en option afin d'alimenter le réseau en autoconsommation.

Avec Mona Solutions, Retrofleet met en avant un savoir-faire français

L'entreprise précise que les technologies employées (packs batteries lithium homologués, logiciels et solutions électroniques embarqués) sont développées et produites en interne. L'entreprise, dont le siège est à Paris, a fait le choix d’implanter son entité de R&D, ainsi que sa filiale Mona Energy, en région Auvergne-Rhône-Alpes (Montmélian-Savoie), à proximité de plusieurs centres d’innovation, notamment le CEA-Tech et l’INES (Institut National de l’Energie Solaire). Elle a également créé un second établissement en ce début d'année. Situé en région Nouvelle Aquitaine (Bruges), un outil de production et une base de SAV pour des gammes de pack batterie « poids-lourds » aux normes automobiles y sont développés. La filiale industrielle Mona Automotive, orientée sur le VUL et en association à part égale avec le groupe GTE, est quant à elle positionnée en région Hauts-de-France (Bapaume). "Elle constitue une force de production de rang national et européen, pour la fabrication de composants et de kits de conversion complets, au cœur de l’écosystème automobile français et à proximité immédiate des futures gigafactories françaises de cellule lithium", se réjouit Retrofleet qui compte encore étoffer son offre de véhicules rétrofités et ses solutions de recharge dans les prochaines années.