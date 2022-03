Rétromobile 2022 : Motul partenaire officiel

À l'occasion du salon Rétromobile, les visiteurs peuvent découvrir le stand Motul situé au pavillon 7.3 et dédié aux Yougtimers (véhicules des années 1980 et 1990). Son espace expose les nouveaux lubrifiants Yougtimers Classic Eighties 10W-40 et Classic Nineties 10W-30.

Cette 46ème édition permet également à Motul de dévoiler sa nouvelle "offre privilège clubs", destinée aux clubs et à leurs membres. Ces derniers peuvent désormais profiter gratuitement et sans engagement d'un accompagnement personnalisé et d'autres avantages exclusifs.