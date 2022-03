Rétromobile : Bakelit s'offre un stand avec eBay et Clas

Fin 2021, soit trois ans après sa création, Renovatio a réalisé sa première levée de fonds avec un montant récolté de 1,5 million d’euros, et a également annoncé l’entrée d'eBay à son capital. « Renovatio est désormais un acteur BtoB et BtoC incontournable pour les pièces de véhicules classiques. Notre valeur ajoutée est reconnue tant par les fabricants que par les distributeurs et les réparateurs, commente Benjamin Abitbol, co-fondateur et P-DG de Renovatio. Le renforcement de notre structure financière va nous permettre de proposer des innovations afin de continuer à améliorer notre catalogue de pièces et nos solutions digitales, pour une meilleure efficience dans les ateliers. Nous allons par ailleurs accélérer le développement de notre place de marché Bakelit.eu partout en Europe. » Benjamin Abitbol ajoute également que sa start-up a l'objectif de poursuivre le développement de ses relations avec les distributeurs et les équipementiers, en accompagnant ceux qui développent ou refabriquent des références fortement plébiscitées. Cette ambition se traduit par la commercialisation au printemps d'une gamme de balais d’essuie-glace sous la marque Marchal. À cette fin, Renovatio a décidé de renforcer ses équipes commerciales, grands comptes et développement web.

Une nouvelle version du site pour le printemps

Par ailleurs, lors des premières Rencontres Renovatio qui se sont tenues lors de l'édition 2019 du salon Rétromobile, la start-up a lancé Pro Classic, le premier groupement européen de distributeurs de pièces de véhicules classiques. Son objectif : rassembler les distributeurs et les unir. En 2022, le réseau Pro Classic a pour ambition de s’agrandir en s’ouvrant aux spécialistes de l’entretien et de la réparation (carburateurs, selliers, accessoires, outillage). Le réseau propose dorénavant à ses adhérents deux types de contrat : l'un dédié aux distributeurs de pièces, et le second est axé métier, qui permet au groupement d'enrichir et de compléter son offre avec un volet multi-services, multi-activités.

L'ambition principale de Bakelit pour 2022 est de poursuivre son développement. Ce dernier comprend le renforcement de ses équipes dotées de 10 collaborateurs actuellement et de 15 d'ici les six prochains mois. De plus, Bakelit souhaite toucher davantage les particuliers en participant à des salons classic destinés au grand public. Parmi les autres axes de développement, la start-up prévoit aussi de relancer des fabrications sur demande, pour les professionnels comme les particuliers, grâce à ses partenariats avec des équipementiers. Parallèlement, l’offre de Bakelit proposée sur la plateforme eBay va s’enrichir. Enfin, Renovatio travaille actuellement à la mise à jour et la refonte de sa place de marché Bakelit, dont une nouvelle version du site sera lancée ce printemps.