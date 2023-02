Rétromobile : Renault fête le 30e anniversaire de la Twingo

Comme nombre de petits modèles français avant elle, la Renault Twingo a marqué plusieurs générations de conducteurs. À l'image de ses aïeules les Renault 4, Renault 5 puis Renault Supercinq - des modèles que le constructeur de Billancourt va essayer de faire revivre dans les prochaines années - cette petite citadine a su s'imposer dans les centres-villes et le cœur de ses propriétaires.

À l'occasion du trentième anniversaire de la naissance du modèle, Renault lui rend hommage dans le cadre du salon Rétromobile, consacré aux véhicules de collection. Car oui, en passant le cap de la trentaine, la Twingo peut désormais être immatriculée avec une carte grise portant la mention « véhicule de collection ». Un ajout qui lui permet notamment de passer au contrôle technique tous les cinq ans… et de rouler - par dérogation - dans certaines ZFE (zones à faibles émissions).

La Renault Twingo, un véhicule de collection abordable

L’attribution d’une carte grise de collection restreint en revanche l’usage de la Renault Twingo de première génération à une utilisation occasionnelle. Il est ainsi interdit de se servir du véhicule dans le cadre de ses trajets domicile-travail par exemple.

Pour les jeunes générations qui souhaitent s’offrir leur premier vrai véhicule de collection – et non une simple youngtimer – la Twingo est l’auto idéale. Même si les premiers exemplaires ne sont pas les plus abondants sur le marché du véhicule d’occasion, les tarifs demeurent encore très abordables et les pièces de recharge abondantes.

2,6 millions de Renault Twingo mises à la route entre 1993 et 2007

Lancée en 1993 en quatre coloris (bleu outremer, jaune indien, rouge corail et vert coriandre), la Renault Twingo – un nom provenant de la contraction des danses Twist, Swing et Tango – a été écoulée à 2,6 millions d’exemplaires dans le monde jusqu’en 2007.

Au cours de sa longue carrière, cette première génération a reçu trois restylages (1998, 2000 et 2004), comme le rappelle le blog Génération Twingo et a fortement fait progresser sa dotation de série (airbags, ABS, climatisation, …). L’unique mécanique originellement proposée (1.2 l Cléon de 55 ch) sera au fil du temps épaulée par des évolutions mieux dépolluées, au gré des normes Euro, comme les 1.2 l 60 ch et plus tard 1.2 l 16 V 75 ch.