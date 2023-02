Rétromobile : Renovatio développe son catalogue

Quatre ans après sa création, Renovatio Automotive consolide sa position de leader en pièces et services pour véhicules classiques et poursuit sa stratégie de distribution multicanal. Tout d'abord, Renovatio dispose, via son partenariat stratégique avec eBay, d'une offre élargit – elle a plus que doublé en 2022 –, avec plus de 130 000 articles disponibles sur la plateforme (France et international). Sans oublier le site e-commerce Bakelit, ce dernier connaîtra sa troisième version courant mars et pourra ainsi intégrer de nouvelles fonctionnalités et des offres ciblées pour les professionnels comme les particuliers. Enfin, Renovatio propose aux professionnels un service de conciergerie pour la recherche de pièces rares et l'accompagnement à l'identification et la sélection des pièces.

Renovatio construit également un catalogue ainsi qu’un contenu d’informations, véhicules et pièces, avec l'objectif de simplifier la recherche et l’achat de pièces pour tous véhicules anciens. Ce catalogue sera proposé sous forme de packs aux acteurs existants et aux nouveaux entrants. En parallèle, Renovatio anime le groupement de pièces détachées Pro Classique. Ce dernier compte à ce jour 14 membres et enregistre un volume d'affaires de plus de 30 millions d'euros. Renovatio a profité du salon Rétromobile pour mener sa cinquième édition des Rencontres Renovatio permettant aux distributeurs ProClassic, fournisseurs et équipementiers historiques d’échanger sur le marché des classiques et l’évolution des services.

À la rencontre des passionnés

Côté stand, Renovatio propose aux visiteurs un stand constitué d'un « Village des marques historiques » composé des marques et fournisseurs Lucas, Marchal, Clas, Calorstat Classic, Elf, Hella, Siberian qui proposent leurs gammes dédiées aux véhicules classiques ou encore d'Hug Rétro et A B Négoce, pour les services pour la recherche, l’achat et la maintenance. Le stand accueille également Gryp (innovation 3D) et de Design 1880 (le rétrofit électrique). Enfin, Renovatio expose quatre voitures : une Alpine A110, une Opel Ascona Groupe 2, une Mercedes 220 Ponton et une Fiat 500 de 1970.