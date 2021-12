Rev Mobilities et pepper motion GmbH partenaires pour la transition électrique

Pour la première fois en France, deux sociétés du domaine de la conversion électrique s'associent pour proposer aux exploitants de flottes et aux transporteurs des solutions économiques et rapides dans le respect de l'objectif zéro émission. Depuis le 1er décembre, pepper motion offre des solutions d'électrification pour les véhicules commerciaux d'occasion via des kits retrofit qui contribuent à leur donner une seconde vie sans émission, tout en les maintenant à la pointe de la technologie en matière d'électromobilité. De son côté, Rev Mobilities est spécialisé dans l'upcycling (sur-recyclage) des mobilités. « Compte tenu des défis que représentent les zones de décarbonation/faibles émissions, la réduction des gaz à effet de serre des flottes publiques et privées, la réindustrialisation de la France et les économies budgétaires générales pour les particuliers et les entreprises, la conversion électrique est l'une des meilleures solutions possibles », commente Arnaud Pigounides, fondateur et P-DG de Rev Mobilities.

Avec cette coopération franco-allamande dans le domaine de la mobilité électrique (à fort potentiel en France), pepper motion s'engage par ailleurs à dévoiler sa stratégie de mondialisation au printemps 2022.