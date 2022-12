Rev Mobilities inaugure son premier site dédié au rétrofit

Avec ce premier site, Rev Mobilities a l’ambition de faire connaître la solution rétrofit, et ainsi accélérer le déploiement de cette filière en France, mais aussi en Europe. Il fait office de vitrine de la solution au cœur de Paris. Cet ancien atelier Saab comporte trois espaces :

Un espace mécanique dans un style garage d'époque, où sera démontée la chaîne de traction thermique du véhicule.

Un espace ingénierie destiné à la conversion, à l'installation des batteries et des différents équipements nécessaires.

Et un espace bureaux regroupant une partie des équipes techniques et commerciales de Rev Mobilities.

« Ce Rev Lab est un lieu d’innovation et de partage : siège social, laboratoire, bureaux, showroom, lieu de formation et lieu évènementiel à destination des thématiques de la décarbonation des mobilités et de la transition environnementale », souligne Arnaud Pigounides, son fondateur. À l’image d’un showroom aux allures de laboratoire scientifique, le Rev Lab met en avant le passage de l’ancienne mobilité à la mobilité décarbonée en mettant en avant des véhicules de collections et des citadines et utilitaires récents, rétrofités ou en passe de l’être. Présent à l’inauguration, Marc Mortureux, président de la PFA, a ajouté que le rétrofit est une solution qui permet d’élargir le champ des solutions pour décarboner le parc roulant à un coût raisonnable.

Pour mémoire, Rev Mobilities a été créé en 2018 par Arnaud Pigounides et regroupe :