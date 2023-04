Rev Mobilities s’associe à Segula Technologies pour le rétrofit d’une vingtaine de véhicules

Après avoir noué des partenariats avec Autobacs, Qovoltis ou encore Sapian, Rev Mobilities s’associe désormais avec Segula Technologies, un groupe d’ingénierie. L’accord repose sur le développement du rétrofit sur une vingtaine de modèles pendant cinq ans. Dans un premier temps, les deux partenaires ont pour objectif d’homologuer et de mettre sur le marché sept véhicules rétrofités, dont six utilitaires et un véhicule ancien, avec dans un second temps une extension à 20 modèles. Dans le détail, cette collaboration concerne des véhicules de tous types et de toutes marques. « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Segula Technologies pour développer une gamme de rétrofit multisegment et multimarque dans un objectif de déploiement à l’échelle industrielle. En travaillant ensemble, nous apportons une réponse qualitative et abordable pour proposer des véhicules respectueux de l'environnement. Nous voyons cette offre comme complémentaire à celles des constructeurs que nous considérons comme des partenaires », commente Arnaud Pigounides, président de Rev Mobilities.

De plus, Segula Technologies et Rev Mobilities entendent standardiser le plus possible la chaîne de traction avec l’ambition de développer des solutions à plus grande échelle et ainsi de réduire le coût du rétrofit malgré une conception et une production en France, avec une mise sur le marché rapide.